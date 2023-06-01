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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: Sebep neyse hızlıca neşter vuracağız

Hazırlanan kapsamlı seçim raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti MYK üyelerine sunuldu. Erdoğan ise rapor üzerine “Oy kaybettiğimiz tüm iller için özel olarak çalışacağız. Neden böyle olduğunu araştıracağız. Sebep neyse onlara hızlıca neşter vuracağız” dedi.

08:35 . 1/06/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

MYK’da AK Parti’nin ve Erdoğan’ın 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde sergilediği performans il il masaya yatırılırken, hangi ilde neden oy kaybedildiği üzerine değerlendirmeler yapıldı.


Toplantıda kıl payı vekil kaçırılan iller üzerinde özel olarak duruldu. Seçimlerde AK Parti’den MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne oy geçişi yaşandığı ancak bu oyların en azından ittifak içinde kalmasının olumlu olduğu yorumları yapıldı.


İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma yapılması talimatı

Milliyet'te yer alan habere göre Erdoğan’ın, toplantıda önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler öncesi, 28 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha yüksek oy aldığı İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma yapılması talimatını verdiği de öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdoğan MYK’da, muhalefetin seçim sürecinde iftira ve yalanla propaganda yaptığını söyleyerek,
“Milleti ekonomik yalanlarla korkutmaya çalıştılar ama kaybettiler. Bundan sonra oylarımızın azaldığı tüm iller için özel olarak çalışacağız. Neden böyle olduğunu araştıracağız. Sebep neyse onlara hızlıca neşter vuracağız. Önümüzde yerel seçimler var. Depremin yarattığı ekonomik yük, büyükşehirlerde kiralarla ilgili problemler gibi vatandaşın sahada bize ulaştırdığı tüm sorunları çözmek için yoğun bir mesai harcayacağız” dedi.



#AK Parti MYK
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Yerel seçim
44 dakika önce
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