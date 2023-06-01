Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: Sebep neyse hızlıca neşter vuracağız

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MYK’da AK Parti’nin ve Erdoğan’ın 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde sergilediği performans il il masaya yatırılırken, hangi ilde neden oy kaybedildiği üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıda kıl payı vekil kaçırılan iller üzerinde özel olarak duruldu. Seçimlerde AK Parti’den MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne oy geçişi yaşandığı ancak bu oyların en azından ittifak içinde kalmasının olumlu olduğu yorumları yapıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Erdoğan’ın, toplantıda önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler öncesi, 28 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha yüksek oy aldığı İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma yapılması talimatını verdiği de öğrenildi.