Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil bir Türkiye için destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım’da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım’da, 81 ilimizde 2023 noktada #11milyonfidan’ı toprakla buluşturacağız.Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2019