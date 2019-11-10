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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil bir Türkiye için destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım’da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.

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