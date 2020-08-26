Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: Yaparız diyorsak yaparız bedeli ne ise öderiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malazgirt Zaferi kendi kendine ortaya çıkmış değildir. Bu kutlu zaferin ardından büyük bir azim ve kararlılık vardır.

Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerekirse kanını canını vererek vatan olarak bırakmıştır.

Biz ecdadımızın peşinden gidiyoruz.

İşte 26 Ağustos 1071 Cuma gününde Müslümanların zaferi için dua ediliyordu. Kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem Malazgirt Zaferi’ne, hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı.

O günden bugüne ecdadımız fethettiği toprakları bizlere vatan olarak bırakmıştır. Bizim medeniyetimiz fetih medeniyetidir.

Ecdadımız hiçbir tarihte fethettiği yerlere emperyalist bir anlayışla yaklaşmamıştır.

Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Bizi bu topraklardan atmayı, vatansız bırakmayı başaramadılar.

Haçlı seferleri batılıların zihindeki islam düşmanlığını ortaya koyan hadise idi.

Yunanistan'a tepki

Türkiye Akdeniz'de Ege'de Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkes görecek yaparız diyorsak yaparız bedeli ne ise öderiz.

Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka değildir.

Biz bu toprakların emanetçisi değil asıl sahibiyiz.

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