Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışı seçmenine teşekkür paylaşımı: Büyük bir başarıya imza attınız

Arşiv- Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"20 Mayıs’ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı.
Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.
Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.
Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.
Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz.
Rabbim hepinizden razı olsun."