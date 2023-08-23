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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye video mesaj: Kırım'ın ilhakı gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; '3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında; Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye'nin, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri savunduğunu belirterek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz." dedi.

16:03 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Konuşmasına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Türkü soydaşlarını ve diğer katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Kırım Platformu'nun üçüncü zirvesinde video mesaj marifetiyle de olsa hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.


Erdoğan, bu vesileyle Ukrayna'nın Bayrak Günü'nü ve Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun, Kırım konusunda vermek istedikleri mesajlara güç katacağına inandığını vurguladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır.


Bu vesileyle, gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum. Hep söylediğim gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık iki senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Bu süreçte akan kanın durması, en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz."


"Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor"

Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini, bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak ve Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:


"Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bu insanları Ege'de ölüme terk ederken biz onları dalgaların arasından kurtarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bu insanları Ege'de ölüme terk ederken biz onları dalgaların arasından kurtarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Düzensiz göçle, zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Türkiye'yi mülteci akınlarıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken, biz sahil güvenlik güçlerimizle onları dalgaların arasından kurtarıyoruz. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri artırdık. 143 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişini engelledik. Son 2,5 ayda 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Tarihimizde kültürümüzde yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine müsaade edemeyiz. Bu meseleyi vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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