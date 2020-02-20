Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya saldırı ile ilgili ilk açıklaması: Tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşına rahmet dileyen Erdoğan, "Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili, "Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.
Almanya’nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Franfkurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi.
Saldırıların ardından polisin bir eve baskın düzenlediği ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Alman basını, saldırının arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.