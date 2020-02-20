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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya saldırı ile ilgili ilk açıklaması: Tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşına rahmet dileyen Erdoğan, "Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili, "Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.

'Hassasiyetle takip ediyoruz'
OYNAT 00:49
'Hassasiyetle takip ediyoruz'
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili, 'Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum' dedi.

5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Almanya’nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Franfkurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi.

Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti
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Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti
Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Saldırgan ölü bulundu

  • Saldırıların ardından polisin bir eve baskın düzenlediği ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Alman basını, saldırının arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.

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