Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya saldırı ile ilgili ilk açıklaması: Tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili, "Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.

OYNAT 00:49 'Hassasiyetle takip ediyoruz' Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili, 'Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum' dedi. BiP'te paylaş

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5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Almanya’nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Franfkurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi.

OYNAT Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi. BiP'te paylaş

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Saldırgan ölü bulundu

Saldırıların ardından polisin bir eve baskın düzenlediği ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Alman basını, saldırının arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.