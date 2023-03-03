Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı Masa sözleri yeniden gündem oldu: Oturdular konuştular dağıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altılı Masa dün adayını açıklamak üzere 12. kez toplandı. Toplantıda İYİ Parti hariç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdi. İYİ Parti'nin önerisine rağmen oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi.
Altılı masayı dağıttı
Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu
Akşener'in bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altılı Masa'ya yönelik sözleri geldi. Erdoğan masa için, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Oturdular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.