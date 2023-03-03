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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı Masa sözleri yeniden gündem oldu: Oturdular konuştular dağıldılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün GİK üyeleriyle yaptığı toplantının ardından Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener'in bu açıklamalarının ardından akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altılı Masa için söyledikleri geldi. Erdoğan açıklamasında, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Oturdular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.

17:01 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Altılı Masa dün adayını açıklamak üzere 12. kez toplandı. Toplantıda İYİ Parti hariç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdi. İYİ Parti'nin önerisine rağmen oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi.

Altılı masayı dağıttı

Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Akşener,
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız"
ifadeleriyle Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez bir vazifedir" diyerek çağrı yaptı.


Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu

Akşener'in bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altılı Masa'ya yönelik sözleri geldi. Erdoğan masa için, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Oturdular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.



Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”
Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”

Altılı Masa toplantısının ardından İYİ Parti’de hareketli anlar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından açıklamalar yaptı, 6 partinin bir araya gelerek kurduğu masayı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında 12. Olağan Büyük Kurultay’ında söylediği sözler akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Altılı Masa
#Meral Akşener
1 hour ago
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