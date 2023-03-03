Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı Masa sözleri yeniden gündem oldu: Oturdular konuştular dağıldılar

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması ile ilgili "Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve 'Benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu' dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara 'ihanet' etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır." dedi.