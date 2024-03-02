Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor: Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Antalya’da görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.