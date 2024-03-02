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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor: Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor. Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic, Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:23 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:43 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Antalya’da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin artması için atılan adımların ve her alanda iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Zeljko Komsic
#Denis Becirovic
#Zeljka Cvijanovic
44 dakika önce
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