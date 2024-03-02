Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor: Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.