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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İranlı mevkidaşı Reisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. Reisi'nin resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Erdoğan-Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ikili ilişkiler ele alınacak.

08:58 - 3/01/2024 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisini bu yıl da sürdürecek.


Erdoğan'ın yarın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.


İş birliği anlaşmaları imzalanacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.


İki lider önce baş başa görüşecek. Ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına geçilecek.


O toplantıda ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve savunma sanayii gibi alanlardaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak.


İki lider Gazze'de kalıcı ateşkes için atılabilecek adımları görüşecek


Erdoğan-Reisi görüşmesindeki öncelikli gündem başlıklarından biri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.


7 Ekim'den bu yana iki kez telefonla, bir kez de Özbekistan'da yüz yüze görüşen liderler, bölgedeki insani krizin son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yapılabilecekleri konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm önerilerini İranlı mevkidaşına aktaracak.


Erdoğan ve Reisi, Güney Kafkasya ve Suriye'deki gelişmeler ile terörle mücadele konusunu da ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuştu. Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre, yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda yer alan kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüfi değildir. Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi operasyon sabotaj girişimi vardır. Kirli senaryoları nasıl attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yıldızı yükselecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yıldızı yükselecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajında, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan şu mesajları verdi: Küresel krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde farkımızı bir kez daha göstererek üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye’nin yıldızını yükselteceğiz. 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı ‘Türkiye Yüzyılı’yla 2024 ile başlatıyoruz. Ülke olarak potansiyelimizi ve imkanlarımızı etkin şekilde kullanmayı sürdürdükçe mücadele daha da sertleşecektir. Çünkü Türkiye’nin büyümesi demek asırlardır tökezlememiz sayesinde dört bir yanımızda rahatça at koşturanların hesaplarının bozulması demektir.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İbrahim Reisi
#Türkiye
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