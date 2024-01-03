Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İranlı mevkidaşı Reisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajında, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan şu mesajları verdi: Küresel krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde farkımızı bir kez daha göstererek üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye’nin yıldızını yükselteceğiz. 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı ‘Türkiye Yüzyılı’yla 2024 ile başlatıyoruz. Ülke olarak potansiyelimizi ve imkanlarımızı etkin şekilde kullanmayı sürdürdükçe mücadele daha da sertleşecektir. Çünkü Türkiye’nin büyümesi demek asırlardır tökezlememiz sayesinde dört bir yanımızda rahatça at koşturanların hesaplarının bozulması demektir.