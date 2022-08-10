Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyareti üzerinden provokasyona girişen Sözcü gazetesi kendi manşetinde kendini yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Provokasyona soyunan Sözcü gazetesi ise Erdoğan'ın cemevi ziyaretini "Tablo skandalı" başlığıyla servis etti. Gazete, Erdoğan'ın Cemevi ziyaretinde duvarda Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali fotoğraflarının olmadığını öne sürdü.

TABLOLARIN YERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ YALANI

"Hüseyin Gazi Cemevi'nin başköşesinde bulunan 3 simge çizim, Erdoğan'ın arkasında gözükmemesi için silindi. Yerine Arapça tablolar asıldı. Dede Hüseyin Öz, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin tabloları değiştirdiğini söyledi." ifadeleriyle Erdoğan'ın ziyaretini karalamaya çalışan Sözcü, bu kez kendi kendini yalanladı.

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SÖZCÜ GAZETESİ AYNI SAYFADA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Sözcü gazetesinin söz konusu haberinin hemen sağ köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Saygı Öztürk, tabloların yerinin neden değiştirildiğini birinci ağızdan edindiği bilgilerle tek tek anlattı.

"DUVAR NEMLENDİĞİ İÇİN RESİMLER BOZULUYORDU"

Tabloların yerlerinin değişmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgisi bulunmadığının altını çizen Cemevi Vakfı'nın yetkilisi, şunları söyledi:

"Cemevinde solda Atatürk, ortada Hacı Bektaş-i Veli, sağda Hz. Ali'nin duvara çizilmiş yağlı boya resimleri bulunuyordu. Duvar nemlendiği için resimler bozuluyor, ancak bir ressam bulduğumuzda yeniden düzeltiliyordu. Bu resimler Cumhurbaşkanı'nın yemekte oturduğu bölümün arkasında kalıyordu. Cemevi'nde tadilat yapılınca, biz de bunu fırsat bilip resimlerin bulunduğu duvarı boyattık.

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"CUMHURBAŞKANI'NIN İLGİSİ YOK"

Resimleri, Cemevinde daha fazla kişinin daha rahat bir biçimde göreceğini dikkate alıp çerçeveletip astırdık. Yani resim artık duvara yapılmış halde değil, çerçeveli. Resim yerinin değiştirilmesiyle Cumhurbaşkanı'nın bir ilgisi kesinlikle yok. Bu tamamen biz vakıf yönetiminin kararıdır."