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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Aliyev Türkiye'ye geldi

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer elde eden İlham Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize ziyarette bulunduğu belirtildi.

23:18 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 23:53 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."


#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Türkiye
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