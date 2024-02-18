Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Aliyev Türkiye'ye geldi

Azerbaycan'da hükümet, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.