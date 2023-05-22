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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-21 Mayıs'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

11:34 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
16 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi kabul gerçekleştirdikten sonra, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 17 Mayıs'ta AK Parti İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla buluştu, canlı bağlantıyla AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri, Milletvekili Adayları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına 18 Mayıs Perşembe günü katılan Erdoğan, aynı gün şoför esnafıyla bir araya geldi.

Erdoğan 19 Mayıs'ta ise İstanbul Modern'in yeni binasını ziyaret edip, ardından gençlerle buluştu. Aynı gün Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul eden Erdoğan, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 20 Mayıs Cumartesi günü giden Erdoğan, vatandaşlara hitap etti, gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan 21 Mayıs'ta ise Hatay'da halka hitap etti, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Erdoğan Dijital Medya
#haftalık mesai
37 dakika önce
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