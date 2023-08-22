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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ve ABD temasları: Özel gündem 'iklim değişikliği' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi ile ardından ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısında iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları gündeme taşıyacak.

12:33 . 22/08/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede liderlerle paylaşacağı önemli gündem maddelerinden biri iklim değişikliği olacak.

Erdoğan, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenecek zirvede liderlerle yapacağı ikili görüşmelerde de Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde attığı adımları paylaşacak.

G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bu ülkeye gidecek Erdoğan, genel kurulda yapacağı konuşmada ve liderlerle gerçekleştireceği ikili görüşmelerde iklim değişikliği konusunu gündeme getirecek.

"Tüm insanlığa karşı görevlerimizi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine de değinmiş, Türkiye'nin atılan uluslararası adımların tamamında yer aldığını, yükümlülüklerini harfiyen yerine getirdiğini, Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında olduğunu anlatmıştı.

İklim değişikliğinden savaşlara kadar pek çok faktörün gıda arz güvenliğini tüm toplumlar için bir milli güvenlik meselesi haline dönüştürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

  • "Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek hem küresel düzeyde inisiyatif üstlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki ay katılacağımız G20 Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu hususları muhataplarımızla paylaşarak kendi vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa karşı görevlerimizi yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesi çizilen tablonun asılsız olduğunu yabancı yatırımcı da anladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesi çizilen tablonun asılsız olduğunu yabancı yatırımcı da anladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Her serzenişi duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da geçmiş zaman hatırası olarak yâd edeceğiz. Seçim öncesi iftira kampanyaları ile çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen içeride ve karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#G20
#İklim değişikliği
#Birleşmiş Milletler
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