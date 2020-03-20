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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sınav olmayacak kura ile alınacaklar

Sağlık Bakanlığına, bu yıl içinde temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkarılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığında bu yıl içerisinde çeşitli hizmetler için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜM BAŞVURANLARIN SONUÇLARI KURA İLE BELİRLENECEK

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

Sağlık Bakanlığında yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.

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