Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üniversitelerde yeni enstitü ve fakülteler kuruldu Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Almanya'nın Berlin şehrinde Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi açılması kararı alıdnı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün adı Afet Yönetimi Enstitüsü olarak değiştirildi.

Haber Merkezi 25 Aralık 2019, 05:11 Son Güncelleme: 25 Aralık 2019, 05:15 AA