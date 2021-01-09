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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları yer aldı. Yayımlanan kararlara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Zeliha Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete’de.
Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete’de.

31359 sayılı Resmi Gazete'nin bugünkü yayımında yer alan kararlara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Zeliha Sağlam, yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Hasan Basri Alagöz atandı.

Verilen kararların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

ALİ VEDAT ÇİFTÇİ GÖREVDEN ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, maddesi gereğince görevden alındı.

Yayımlanan atama kararlarına göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alındı ve yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Osman Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Yusuf Ziya Alim atandı.

Bazı bakanlıklara ve kurumlara yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM
Bazı bakanlıklara ve kurumlara yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Altı bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Altı bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti
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