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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve bazı bakanlıklar, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik görevinden alındı.

Söz konusu Bakanlıkta açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Seyrekoğlu uygun görüldü.
Ayrıca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan görevinden alınırken, kurumda açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem görevinden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar getirilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Aslan getirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı görevden alınırken yerine Hasan Pezük atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne ise Necmettin Acar atandı.

Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.

5 üniversiteye rektör atandı

Atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

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