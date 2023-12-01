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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Dört üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Belek, Esenyurt, Okan ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerine rektör atamaları gerçekleştirildi.

07:34 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 07:35 - 1/12/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Yazıcı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İsmail Boz; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güliz Muğan getirildi.


Söz konusu atama kararları Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.




#Rektör ataması
#Belek
#Esenyurt
#Okan
#Bandırma Onyedi Eylül üniversitesi
34 dakika önce
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