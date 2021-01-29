Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü başladı

Erdoğan'dan gıda fiyatları için 'ağır ceza' açıklaması: Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili olarak, 'Gerek sebze, gerek meyve ve bakliyatta çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz, bunun için Ticaret Bakanlığı yoğun çalışma içinde, önümüzdeki bir ay içinde çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz.



Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.' ifadelerini kullandı.