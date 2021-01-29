Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın İran Dışişleri Bakanı Zarifi kabulü başladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı: Yeni bir dönem başlayabilir
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı: Yeni bir dönem başlayabilir
Abone Ol Google News
Film gibi

Film gibi

​Ağrılı Muhammed 7 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetişti.
Bahçelievlerde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Sanayi sitesinde meydana gelen patlamadan ilk görüntüler.
Erdoğandan flaş mesajlar

​Cuma namazı çıkışı kısıtlamalar ve fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz".

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.