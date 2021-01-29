Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
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