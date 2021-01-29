Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 2 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 2 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
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