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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 2 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.

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