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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve terör örgütü destekçilerinin propagandalarına izin verilmesine sert sözlerle tepki göstermesi Batı medyasında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını 'öfkeli' olarak niteleyen France 24, PKK yandaşlarını 'Küçük Kürt gruplar' sözleriyle aklamaya çalıştı.

22:48 . 23/01/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı alçak eyleme göz yuman İsveç hükümetine sert sözlerle tepki gösterdi.

"Birileri bize namussuzluk yaptığında haddini bildiririz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Fransız medya kuruluşu France 24'te manşete taşındı.

PKK'LI YANDAŞLARI 'KÜÇÜK KÜRT GRUPLAR' OLARAK NİTELENDİ

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren France 24, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"

Haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı. France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.





#PKK
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#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
14 dakika önce
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