Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantinası sona erdi: Cuma namazı için Kısıklı'daki evinden çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili: Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım beni yalnız bırakmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.



Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili de bilgi verdi. Erdoğan, 'Henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar inşallah atlatır. Tüm tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Seyahatte benle olması lazım. Rabbim şifalar versin.' diye konuştu.

