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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantinası sona erdi: Cuma namazı için Kısıklı'daki evinden çıktı

Koronavirüs testi negatif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın karantinası sona erdi: Cuma namazı için Kısıklıdaki evinden çıktı
Erdoğan karantina sonrası cuma namazı için konutundan çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.

Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.

Doktorunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir paylaşım yaptı.

"SON 2 GÜNDÜR YAPTIRDIĞIMIZ TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


CUMA NAMAZI İÇİN KISIKLI'DAN ÇIKIŞ YAPTI

Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.

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