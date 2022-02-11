Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından ilk programını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini, Vahdettin Köşkünde kabul edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından bugünkü programı açıklandı.

Programa göre Erdoğan'ın bugün 14.30'da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.

  • Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattı
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattı
Ersin damga vurduBeşiktaş turladı

Ersin damga vurdu
Beşiktaş turladı

​Beşiktaş, Göztepe'yi seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti.
Hangi illerde okul tatil oldu

Hangi illerde okul tatil oldu

​Valilikler art arda açıkladı.
Aksakallar ile görüşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu.

​Türkiye'nin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı'nın doktorundan açıklama: Son iki testi negatif.

​MSB'den CHP'li Özgür Özel'in 'FETÖ' iddialarına sert tepki.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.