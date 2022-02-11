​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu.

Hulki Cevizoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Borç takan müflis adam görüntüsü var

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödememe kararını sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul projesinde de benzer bir siyaset anlayışı izlediğini vurgulayan Cevizoğlu, 'Politika yapacağım diye borç takan bir müflis adam görüntüsü var. Kamusal bir suç işliyor ve bunu bir adet haline getirdi. 100 bin liralık otele parayı ödüyorsun ama.' dedi.