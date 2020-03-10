Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'koronavirüs' tedbiri sürüyor: Büyükelçi ile tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
OYNAT 01:00
Külliye'de 'koronavirüs' hassasiyeti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ribo ile tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, 'Korona' dedi.
Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp, selam verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
OYNAT 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, toplantı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmamak için 'koronavirüs' demesi salonda gülümsemelere neden oldu.
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemi: Heyetle tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TUR' ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesinde kendisini bekleyen heyetle tokalaşmaması da dikkat çekti. Erdoğan koronavirüs ile ilgili daha önce yaptığı uyarısında 'Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim' ifadelerini kullanmıştı.