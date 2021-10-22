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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liberya lideriyle kahkaha dolu fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunda Liberya Devlet Başkanı George Weah ile kahkahalar attığı çok konuşulan fotoğraf karesinin perde arkasını anlattı. Liberya lideri Weah’ın başarılı futbol kariyerine değinen Erdoğan, "Weah eski bir futbolcu. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Birçok büyük kulüpte oynamış. Yılın futbolcusu seçilmiş. Çok iyi paralar almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espriye gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Liberya lideriyle kahkaha dolu fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liberya lideriyle kahkaha dolu fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunda ilgi odağı olan fotoğraf karesinin perde arkasını dönüş yolunda uçakta gazetecilere anlattı. Liberya lideri Weah'ın başarılı futbol kariyerine değindi. Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile buluşmasındaki dörtlü sohbetten keyifli anların kameralara yansıdığı anımsatılarak, "Orada neler yaşandı, ne konuşuldu da o keyifli görüntü ortaya çıktı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan şunları söyledi:

'ESPRİ ÜZERİNE GÜLÜMSEDİK'

"Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."

ALTIN TOP SAHİBİ İKONİK OYUNCU

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Liberya'da 1966'da doğan Weah, üç kardeşiyle birlikte anneannesinin evinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Weah, 14 yaşına kadar elektrikçi olarak çalıştı. Bir yıl sonra ise Young Survivors takımına katılarak futbol oynamaya başladı. Kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başlayan Weah, Invincible Eleven formasıyla 23 maçta 24 gol atarak Kamerun takımı Tonnerre Yaounde'ye imza attı. Ülkesinden ayrılarak yeni bir fırsat arayan Weah'ın buradaki teknik direktörü Claude Le Roy aynı zamanda Arsene Wenger'in yakın dostuydu.

ESKİ FUTBOL YILDIZI İLE KEYİFLİ SOHBET

O dönemlerde Afrikalı futbolcuların Avrupa'ya transferi hiç de kolay değildi. Neredeyse onları izlemeye giden kimse yoktu. Arsene Wenger, Weah hakkında duyduğu övgülerin ardından Kamerun'a onu izlemeye gitti. 1988 yılında, George Weah, Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da geçirdiği 4 sezonda 47 gol atan Weah ardından sırasıyla Paris St. Germain, AC Milan ve Chelsea kulüplerinde oynadı.

MİLAN'DA ALTIN ÇAĞ

Fransa, İtalya ve İngiltere'de geçirdiği 8 sezonda 8 kupa sevinci yaşayan Weah, en iyi dönemlerini AC Milan formasıyla yaşayarak adını efsaneler arasına yazdırmayı başardı. Bu süreçte bireysel ödüller almayı da başaran Weah, 1995 yılında FIFA tarafından Dünyada Yılın Oyuncusu ve Altın Top ödüllerini kazandı. Günümüzde hâlâ başka Afrikalı bir oyuncu Altın Top ödülünü kazanamadı.

YEŞİL SAHALARDAN DEVLET BAŞKANLIĞINA

2003 yılında futbol kariyerini noktalayarak ülkesine dönen George Weah, iç savaşın yıprattığı Liberya'da siyasete soyunmaya karar verdi. 2004 yılında siyasi kariyerine başlayan Weah, futbolculuk döneminde de özellikle savaştan etkilenen çocuklar için yaptığı çalışmalarla bilinen ve 1997 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi unvanı alan bir isimdi. Sporculuk dönemindeki aktivist profili siyasi kariyerine de kısa sürede yansıdı ve 2005 yılında Demokratik Değişim Kongresi'nin (CDC) başkan adayı oldu.

  • Bu seçimlerde Birlik Partisi'nden rakibi Ellen Sirleaf'e kaybeden Weah, 2011 yılındaki seçimlerde ise CDC'nin aday gösterdiği Winston Thubman'ın başkan yardımcısı olarak Sirleaf'le yine karşı karşıya geldi. Bu seçimleri de büyük bir farkla Sirleaf kazanırken, Weah ilk siyasi zaferini 2014'te elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı ilk kez gideceği Togo oldu.
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Kara kıtanın en küçük ülkelerinden Togo'da ortak anlaşmalara imza atıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle buluştu
Dört günlük Afrika seyahatinin üçüncü gününde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.


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