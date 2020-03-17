Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Macron, Merkel ve Johnson ile gerçekleştirdiği dörtlü zirve sona erdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron, Merkel ve Johnson ile gerçekleştirdiği dörtlü zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.

  • Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

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