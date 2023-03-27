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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyeti belgelendi: Diploma yalanı çürütüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yıllardır devam eden diploma tartışması, 14 Mayıs seçimleri öncesi yeniden gündeme geldi. Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğuna dair kanıt Marmara Üniversitesi mezunlar 1983 baskısında ortaya çıktı.

12:03 . 27/03/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyeti belgelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyeti belgelendi.

Her seçim öncesi olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezunu olmadığı iddiaları ortaya atıldı.

tv5'in haberine göre; Erdoğan’ın üniversite diploması olmadığına dair tartışmalar seçim öncesi bir kez daha ortaya çıkarken Marmara Üniversitesi mezunlar 1983 baskısında Erdoğan'ın üniversiteden mezun olduğu ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı da yayınlamıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları yayınlamıştı.

Üniversite sınavına girdiği 1974 yılına ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nde Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığı bilgisi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Marmara üniversitesi
#İletişim Başkanlığı
36 dakika önce
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