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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son İstanbul mitingine vatandaş saatler öncesi akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da İstanbullularla buluşacak. Vatandaşlar, Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Yüzyılın Mitingi'nin başlamasına saatler olmasına rağmen Atatürk Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, caddelerde ve miting alanında yoğunluk oluşturdu. Erdoğan'ın son İstanbul mitingine tanıklık etmek isteyen coşkulu kalabalık kameralara yansıdı.

13:35 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son İstanbul mitingine tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere sabahın erken saatlerinde yollara düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son İstanbul mitingine tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere sabahın erken saatlerinde yollara düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi'ne yalnızca saatler kaldı.

Miting alanına girişler başladı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan miting için alana girişler başladı. Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

Toplu taşıma araçlarında ve caddelerde miting yoğunluğu

Vatandaşlar, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Yüzyılın Mitingi'nin başlamasına saatler kala Atatürk Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, caddelerde ve miting alanında yoğunluk oluşturdu. Erdoğan'ın son İstanbul mitingine tanıklık etmek isteyen coşkulu kalabalık kameralara yansıdı.




#Büyük İstanbul Mitingi
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Atatürk Havalimanı
9 dakika önce
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