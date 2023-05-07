Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son İstanbul mitingine vatandaş saatler öncesi akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar hızla devam ediyor. Miting alanına girişler başladı. AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00'da katılması bekleniyor. Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.