Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencisi Aylin İbrahimoğlu ile yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla aradı.

YOLDA GİDERKEN ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini içeren bir video paylaştı. Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul’da bir program çıkışında Erdoğan’a mektup iletmek istedi.

"YA BU OFLULAR BİR ALEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

Burs konusuyla ilgili olduğu anlaşılan telefon görüşmesinde Erdoğan’ın telefonda öğrenciye 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri ile tebessüm ettirdi.