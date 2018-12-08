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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencisi Aylin ile yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine mektup veren bir üniversite öğrencisi ile yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyayı salladı. Üniversite öğrencisinin ısrarla konuşmaya devam etmesi üzerine Erdoğan'ın 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri ile izleyenlere tebessüm ettirdi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencisi Aylin İbrahimoğlu ile yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencisi Aylin İbrahimoğlu ile yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla aradı.

YOLDA GİDERKEN ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini içeren bir video paylaştı. Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul’da bir program çıkışında Erdoğan’a mektup iletmek istedi.

"YA BU OFLULAR BİR ALEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

Burs konusuyla ilgili olduğu anlaşılan telefon görüşmesinde Erdoğan’ın telefonda öğrenciye 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri ile tebessüm ettirdi.

Erdoğan'ın makam aracındaki görüntüleri kısa sürede ilgi gördü
OYNAT 00:52
Erdoğan'ın makam aracındaki görüntüleri kısa sürede ilgi gördü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya üzerinden yayınladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görüntüler binlerce beğeni aldı. Görüntülerde vatandaşlardan gelen mektubun sahibini arayan Erdoğan, Aylin isimli bir vatandaşla da telefonda konuşurken 'ya bu Oflular bir alem ya' dediği duyuluyor. Erdoğan'ın makam aracında çalan Muazzez Ersoy'un seslendirdiği 'Albümdeki Resimler' parçası dikkati çekiyor.
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