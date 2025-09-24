Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde diplomasi temasları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vietnam Devlet Başkanı Cuong ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel platformlarda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti.