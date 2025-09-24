Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde diplomasi temasları sürüyor

Semih Bozkuş
23:2024/09/2025, Çarşamba
G: 25/09/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam'ın Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam'ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sürüyor.

Zirve kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vietnam Devlet Başkanı Cuong ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İşte görüşmede ele alınan konular

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel platformlarda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam'ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu kaydetti.



