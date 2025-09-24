Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.