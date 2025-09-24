Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti

Erdoğan ve Şara, Türkevi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
24 Eylül, Çarşamba
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
