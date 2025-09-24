Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti

18:2524/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Erdoğan ve Şara, Türkevi'nde bir araya geldi.
Erdoğan ve Şara, Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti
Gündem / Politika
24 Eylül, Çarşamba

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahmed Şara
#Türkevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri