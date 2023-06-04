Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Çin basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de düzenlenen törende yemin ettiği bilgisine yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığı yeni bir yola girdiğini ilan ettiği ve Türk halkına seçim odaklı tartışmaları geride bırakarak gözlerini geleceğe çevirme çağrısından bulunduğu kaydedildi.

Devlet televizyonu CGTN de haberinde, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Congli'nin, "Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisi" sıfatıyla yemin törenine katıldığını bildirdi.

Haberde, Ding'in, "Çin, Türkiye ile ilişkilerini stratejik ve uzun dönemli bir perspektiften değerlendiriyor. Karşılıklı siyasi güveni geliştirmek, pratik işbirliğini teşvik etmek, geleneksel dostluğu derinleştirmek ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını ileriye taşımak için birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

CTGN'in haberinde, Erdoğan'ın da Türkiye'nin Çin ile farklı alanlarda işbirliğini geliştirme ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmaya hazır olduğu mesajını verdiği vurgulandı.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi de yemin töreniyle ilgili haberini, "Recep Tayyip Erdoğan, yemin konuşmasında daha güçlü ve kapsayıcı bir Türkiye sözü verdi." başlığıyla okurlarına duyurdu.

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, konuşmasında, dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını güçlendirme sözü verirken, içeride yeni ve kapsayıcı bir anayasa ile ekonomiyi iyileştirmeyi vadetti." değerlendirmesine yer verildi.

Yemin töreninde, çok sayıda ülkenin temsilcisi ile NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'in konuk olduğu belirtilen haberde, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile eski Türk futbolcu Mesut Özil gibi isimlerin de törende yer aldığı kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirterek, iki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı işbirliği ilişkisi geliştirmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.







