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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni dünya basınında: Tüm gözler Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin ederek göreve başlaması dünya basını tarafından dikkatle izlendi. Uluslararası medya kuruluşları tarihi güne çok sayıda devlet başkanının eşlik edeceğini yazdı.

18:08 . 3/06/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alırken Yemin Töreni Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekti.

AJANSLAR SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

AFP Haber ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek görevine başladığını 'Son Dakika' bilgisi olarak okuyucuları ile paylaştı. Ajans, TBMM'deki yemin etme törenini, başkent Ankara'da onlarca dünya liderinin katılacağı bir törenin takip edeceğini vurguladı.

AP haber ajansı da Erdoğan'ın TBMM'de düzenlenen bir törende yemin ederek görevine başladığını belirtti ve törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dahil onlarca dünya liderinin katıldığını yazdı.

Erdoğan'ın Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri olduğuna dikkat çeken ajans şimdi tüm gözlerin yeni kabinede olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN TARİHi ZAFERİN ARDINDAN YEMİN ETTİ"

Aljazeera, 'Erdoğan tarihi zaferinin ardından cumhurbaşkanı olarak yemin etti' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 5 yıllık görev süresinin başladığını ve Cumhurbaşkanının kabinesini kısa süre içinde açıklayacağını yazdı.

Abcnews, Erdoğan'ın yemin ederek üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemine resmen başladığını duyurduğu haberinde Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Ukrayna savaşında kilit bir rol oynadığını vurguladı.

Fransız haber kanalı France 24 TBMM'de gerçekleştirilen yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törene dünya siyaset sahnesinin önemli figürlerinin katılacağını yazdı.

İngiliz Guardian gazetesi törene katılacak liderleri tek tek sıralayarak, Erdoğan'ın akşam saatlerinde yeni bakanlarını açıklayacağını vurguladı.

YUNAN BASININDA BÜYÜK İLGİ

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasında da yemin törenine ilgi büyüktü.

Insider.gr haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını üçüncü döneme uzatan beş yıllık yeni cumhurbaşkanlığı dönemi için bugün yemin ettiğini yazdı.

Erdoğan'ın TBMM'de okuduğu yemin metnini okuyucuları ile paylaşan site Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyların %52,2'sini aldığını hatırlattı.

CNN Yunanistan Ankara'daki törene çok sayıda dünya liderinin katılacağına dikkat çekerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da törene katılmasını sansasyonel olarak değerlendirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı
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