Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Türkiye rotası: Ankara-Lefkoşa-Bakü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a olan seyahatini direkt uçuş olmamasına rağmen KKTC'den gerçekleştirecek. (Foto: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev.)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı seyahatini KKTC'ye gerçekleştirdi. İkinci durak ise kardeş ülke Azerbaycan olacak.
Direkt uçuş olmamasına rağmen KKTC'den Bakü'ye uçacak
Yıllardır KKTC'nin tanınması yolunda titizlikle mekik diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlesiyle dünyaya önemli bir diplomatik mesaj verecek.
Karabağ kartı masadan kalktı, Azerbaycan ilk adımı attı
Daha önce “Kıbrıs’ı tanırsanız biz de Karabağ’ı Ermenistan toprağı olarak tanırız” tehditleri yapılan Azerbaycan, Karabağ'ı Türkiye'nin büyük desteği sayesinde işgalden kurtarması ile bu tehditleri masadan kaldırmıştı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesi ile KKTC'yi tanımasına an meselesi olarak bakılan Azerbaycan da bu yönde ilk adımını atmış olacak.
Erdoğan'ın öncülüğüyle TDT'ye gözlemci üye olarak kabul edilmişti
"Kıbrıs milli davamızdır" diyerek her fırsatta Yavru Vatan'ın haklarını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci üye kabul etmesi gibi büyük bir adıma öncülük etmişti.