Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Türkiye rotası: Ankara-Lefkoşa-Bakü

Geçtiğimiz hafta Türk Konseyi Medya Forumu’nun ilk toplantısı İstanbul’da yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğindeki programa davetli gazeteciler arasındaydım. Üç gün süren forumda çok sayıda etkinlik düzenlendi. Türk dünyasından ve özellikle de medya sektörü için çok özel bir buluşmaydı. Oturum aralarında şunu gözlemledim; hemen herkeste farklı bir heyecan vardı. Çok sayıda iletişimci bir aradaydı. Samimi kucaklaşmalar sohbetler halkalarına dönüştü.Türk dünyasında söylem birliğinin Azerbaycan’ın