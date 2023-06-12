Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor: İlk durak yavru vatan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen “40 Yıl, 40 Eser” Etkinliği Kapsamında “Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü” Dijital Sergi Açılışında konuştu. Erdoğan, "Rabbime, şahsıma Üstad Necip Fazıl'ın vasiyetini gerçekleştirme imkanı verdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Rabbime Türkiye'nin bağımsızlığının sembolü olan Ayasofya'yı tekrar asli kimliğine kavuşturmayı nasip ettiği için hamd ediyorum. Artık bu mukaddes dava sahipsiz değildir." dedi.