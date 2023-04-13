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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zafer mesajı' Batı medyasında geniş yankı uyandırdı

ABD merkezli medya şirketi Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye seçimle birlikte Batı'ya büyük bir mesaj verecek" sözleriyle ilgili olarak "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay yeniden seçileceğine olan güvenini dile getirdi" diye yazdı.

10:43 . 13/04/2023 Thursday
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, katıldığı televizyon programında Batı'ya önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Erdoğan, “Batı Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu oyunu bozacaktır. Türkiye seçimle birlikte Batı'ya büyük bir mesaj verecek” ifadelerini kullandı.

Bloomberg: Tabandan güçlü destek var

ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'a tabandan güçlü destek olduğuna dair ifadelere yer verdi.

Batılı ülkelerin muhalefet cephesini desteklediğine dikkati çeken Erdoğan'ın, elde edecekleri seçim zaferiyle Batı'ya mesaj vereceklerini söylediği şu ifadelerle belirtildi:

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ay yeniden seçileceğine olan güvenini dile getirdi. Zaferinin, kendisine karşı olduğunu ve rakiplerini desteklediğini söylediği Batı'ya bir mesaj anlamına geleceğini ifade etti.

"Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacak"

Haberde, ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasının alınması gerektiği bilgisi paylaşılarak, Erdoğan'ın açıklaması aktarıldı:

Milletimin bu işi zorlaştırmadan bitireceğine inanıyorum. Türkiye, bu seçimlerle Batı'ya bir mesaj verecek. Bu millet artık terörle mücadele ederken, ekonomi politikalarını belirlerken Batı'nın tepkisine bakmıyor .Batı, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı düşmanca tavırları benim milletime karşı düşmanca bir tavırdır. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacaktır.


#Bloomberg
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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