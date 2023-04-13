Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zafer mesajı' Batı medyasında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Bloomberg: Tabandan güçlü destek var
ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'a tabandan güçlü destek olduğuna dair ifadelere yer verdi.
Batılı ülkelerin muhalefet cephesini desteklediğine dikkati çeken Erdoğan'ın, elde edecekleri seçim zaferiyle Batı'ya mesaj vereceklerini söylediği şu ifadelerle belirtildi:
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ay yeniden seçileceğine olan güvenini dile getirdi. Zaferinin, kendisine karşı olduğunu ve rakiplerini desteklediğini söylediği Batı'ya bir mesaj anlamına geleceğini ifade etti.
"Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacak"
Haberde, ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasının alınması gerektiği bilgisi paylaşılarak, Erdoğan'ın açıklaması aktarıldı: