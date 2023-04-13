Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zafer mesajı' Batı medyasında geniş yankı uyandırdı

Milletimin bu işi zorlaştırmadan bitireceğine inanıyorum. Türkiye, bu seçimlerle Batı'ya bir mesaj verecek. Bu millet artık terörle mücadele ederken, ekonomi politikalarını belirlerken Batı'nın tepkisine bakmıyor .Batı, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı düşmanca tavırları benim milletime karşı düşmanca bir tavırdır. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacaktır.