Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanacağımdan eminim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





6 Şubat bizim için bir milat. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart. Dikey mimariye her zaman karşıydım. Vatandaşlarımız bize güvensin. Devletimiz afet sonrası çalışmalarında kendini ispat etti.





İstanbul'a rezerv şehir





Afetlere her zaman hazır olmalıyız. Risk kalkanı modelimiz yeni yol haritamız. Hakkaniyetli dönüşüm olacak. 1999 öncesi binaların risk analizi yapılıyor. İstanbul'un önemi ayrı. 220 bin bina risk altında, acil dönüşüm gerekiyor. Halkımız 'rantsal dönüşüm' propagandasına inanmamalı.





Af söz konusu değil





Kanal İstanbul ile birlikte rezerv kentler ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımızı bu rezerv şehirlere taşıyacağız. İmar affı ile ilgili, katalog suçlar içinde yerini alacak. Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Dediler ki siz şehirden şehire girişi vizeye mi bağlayacaksınız? Bu Londra'da uygulanıyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. İstanbul o zaman 8 milyondu. Şimdi yaklaşık olarak 16 milyon. O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir göç nedir bunlardan haberleri yoktu.





Vizeye tabi oldukları için İstanbul'a herkes giremeyecekti. Dolayısıyla bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma çok ileri derecede ve yapılaşma tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor, ya da yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Bunun adı rant ekonomisi.





Rezerv kentler şudur, bir yeri birden yere naklederek, zemin tahlili yapmak. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Avcılar'dan al Beylikdüzü'ne kadar sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın yerler hep hep sıkıntılı bölgeler. Siz orada hakikatan tüm etütleri yapmak sureti ile sağlam zeminde bir yapılanmaya gider, kentsel dönüşümü orada yaparsınız. Seyreltme şart. Bunu yaparsak kendimizi sağlama alırız.





AK Parti listelerine ilişkin açıklama





AK Parti'yi biz kurduğumuz günden beri gelişimden yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz, hep değişimlere gittik. En az 3 dönem görev yapmış olan arkadaşlarımızda değişim yapalım dedik. Ara vermişse ayrı ama ara vermemişse istisnası olmadı. En yakın mesai arkadaşlarımızda da bu adımı attık. Hiçbirisi de bizi yana koydun demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık.





Bakan sayısında değişikliğe değerlendirme





Biz kalkıp da CHP diyor ya hepsine bir tane sana bir tane sana derken herkese Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Bizim öyle bol keseden atma durumumuz yok. Biz devlet nedir iyi biliriz. Bir Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu iş yürütülüyor. Ben devraldığımda 36 bakan vardı, biz onu 17 hatta 15'e kadar düşürdük. 17 bakanla işi tıkır tıkır yürütüyoruz. Bize teklif yapıyorlar, şu kurumu bakanlık yapsak? O kurum şuanda kurumsal olarak yürüyor mu? Niye bakanlık haline getireceksiniz. Daha da ileri gidiyorlar size bağlasak diyorlar. Zaten hepsi bana bağlı değil mi? İsraf için yollar arıyorlar.





'Ekonomimiz israf ekonomisi değil'





Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Deprem felaketinin altından kalkamazdık. Eğer başarılı ile bu felaketin altından kalkıyorsak finans yönetimini başarı ile yürüttüğümüz için kalkıyoruz. IMF temsilcileri ile otellerde konuşan kimdi? CHP yöneticileriydi. Biz 2013 yılında IMF'ye borcumuzu sıfırladık ve gönderdik. Şu an o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de Davos'ta benim yanımdaydı. O zamanki IMF'nin başında olan zat ile bir görüşme yaptık. Siz bize memurlarınızı gönderebilirsiniz ama sadece gelirler bütçe tahlillerini yapar, taksidi alır gider dedim. Bize yön veremez dedim. 2013 biz bunlarla işi bitirdik. Ondan sonra kaç kere CHP hep meydanlarla IMF ilişkiler tekrar kurulmalı dedi. Biz kurduk mu kurmayız, asla kimseye de tavsiye etmem. 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. 135 milyar dolara kadar yükselttik. Şu an yine 3 haneli rakamlara döndük. Ama Merkez Bankamız hamd olsun muhtaç değil. Çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim ekonomimiz israf, tüketim değil verim ekonomisidir. Bizim ticaret bakanlığında ihracatta bir aldığımızda hamd olsun patlamamız var. 240 milyar doların üzerine çıktık daha da tırmanıyor.





Seçim ikinci tura kalır mı?





Meydanların dilinden anlarım. Meydanlar yürüyün diyor, millet yürüyecek arkandan diyor. Millet işi zora sokmadan bitirir. Kazanacağımdan eminim. 14 Mayıs kırılma noktası olacaktır. Türkiye seçimlerini İslam alemi de yakında takipte.





Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi





Gelip benim Togg fabrikamı gezemedi. Bakanım Varank ile gezsin dedim. Rıfat Bey ile gezerse olurmuş. Fabrikanın yerini bilmiyor, üretime inanmıyor. Kime satacaksınız diyor. Millet sırada. Malum Aliyev de Anadolu Kırmızısı'nı seçmişti.





'7 yılda bir milyon Togg yollarda'





Togg ile kampanya yapmak kamu bankaları için iyi bir fırsat olacaktır. Ben kendilerine çağrıda bulunuyorum. Böyle bir zemini oluşturmaları için böyle bir adımı atmayı düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir adım atıldı, Togg'da da böyle bir adım atılabilir. Tek endişem Togg'un araç yetiştirme durumu ne olur? Çünkü talep çok fazla. Togg'un tüm yönetimiyle görüşmeleri yapıp, kamu bankalarını süratle bir araya getireceğiz. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Bu akıllı aracın yanında güçlü bir motora sahip. Kendileri ile şunu da konuşmak istiyorum. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? İş adamları için olabilir, makam araçları için olabilir. Zırhlıda en ileri olan şu an Mercedes. Buradan tabi Gürcan Bey'e seslenmiş oluyoruz. Bunun da çalışmasını mesai arkadaşları ile yapacaktır diye düşünüyoruz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılına vurgu





Biz girdiğimiz her seçimi kritik ve önemli gördük. Karşımızdaki bu seçimlerin hepsinde mağlup oldu ancak yenilgilere rağmen doymadı ve devam ediyor. Bu yenilgiler demek ki bazılarını çizgiye çekmiyor. Bu seçimler bizim için Türkiye Yüzyılı hedefleri için önemli. Önemi buradan geliyor. 21 yılda yapılan eserleri yok etmek isteyen bir güruh var. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimlerin önemini kavradı. Devlette devamlılık esastır. Seversin sevmezsin ama böyle bir alacağı varsa ihaleye girdiyse tabiki bunun ödemesini yapacaksın. Güvenir olması için de Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Bunlar bakıyorsun ana muhalefet de yanındaki hanım da diyor ki biz bunları ödemeyiz. Halkıma sesleniyorum devletin devamlılığına leke sürecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.





'Bunlar oy için yapılan şeylerdir'





Terörist başını bırakacaklarmış. Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantıları bırakılacakmış. Bunu nasıl diyebilirsin? O zaman her gücü eline alan, cezaevlerinin kapılarını açtım açıyorum... Bunlar oy için yapılan şeylerdir. Biz gelirsek bunlar serbest bırakacağız, o yüzden oylar bize. Karşımızdaki zat bunu Meclis kürsüsünden defalarca söyledi. Bu bir hukuk devletinin ahlaki yapısına uygun değil. Ben cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım. Bay bay Kemal buradan ne elde ederim bunun peşinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor. Maalesef şu anda bakıyorsunuz Bay Bay Kemal de Meral Hanım da bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Listelerine bu isimleri koyuyorlar, koydular.





Daha önce bunların söylediği sözler, bırak bakan olmayı milletvekili dahi olamaz dedikleri kişileri listelerindeki en uygun yerlere koydular. Bize ihanet edenler onlara da eder. Bizim onlardan beklediğimiz bir şey olmadığı gibi, gitmek isteyene zor diyene dur demeyiz. Biz kapıyı açtık. Bunlar dış mihrakların siparişleri ile bir araya gelen kuklalar.





Listelerde 30 yaş altında 25 aday





'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023' Çok detaylı. İhmal etmeyin hem detay hem özet olandan. Bu kimin dersine en iyi çalıştığının en güzel ispatı. Biz yola çıktığımızda 30 yaş seçme seçile yaşıydı bu 18'e kadar indik. Biz bir ara müdahale yaptık. Sonra bu yetmez dedik. Biz gençlik ile ilgili adımımı seçme ve seçime olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda da ilk neticeyi alan biz olduk. Bu seçimde adaylarımızdan bir veya 2 tanesi 18 yaşında. Genç bir kızımız var. Bir tane de iyi bir yüzücümüz var 19 yaşında Galatasaray Üniversitesi'nde başarılı bir yüzücü. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut.





Ev hanımlarının emekliliği





Aileyi korumaya yönelik daha kapsamlı daha kuşatıcı olarak programı büyütüyoruz. Ailelerde çocuk sayısı artacak, onların geleceğini teminat altına almamız lazım. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile yapısını korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı için adımlarımız olacak. Primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.





Aile bizim kutsalımız. Bu kurumun korunması önceliğimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. LGBT gibi sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Bay Bay Kemal kadınları kandırmaya çalışıyor. Kadın haklarını savunmaya kendi parti teşkilatındaki tacize uğrayan kadınların haklarını savunmaya başlayarak başlayabilir. AK Parti kadın milletvekili sayısına bakın.





Savunma sanayinde yeni adımlar





Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde hiç bitmeyecektir. Dünyadaki gelişmeler ortada. Rusya-Ukrayna olayı ortada. Bu ülkenin hayallerini gerçekleştirecek adımları peş peşe atıyoruz. Bütün olay araç gereç meselesi değil. Mühimmat da önemli. Bütünüyle mühimmatın da üretimini yaparsanız, karşı tarafa güç gösterisinde bulunursunuz. Biz başardıklarımızı yapamazsınız diyenlere inat başardık. Altay Tankı önümüzdeki günlerde Savunma Bakanlığımıza teslim edilecek. Adapazarı'nda Bay Kemal'in eleştirdiği, Katar'a sattılar dediği... Böyle bir şey yok. Katar buraya ortak olmuştur. O tamir bakım fabrikası yeni bir yatırıma gerek duymadan tankların tamir ve bakımı orada yapılıyor. Bu bize ciddi bir avantaj sağlıyor.



