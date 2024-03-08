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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski, Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtilmişti.

Semih Bozkuş
19:22 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 19:41 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski, Dolmabahçe'de bir araya geldi. (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski, Dolmabahçe'de bir araya geldi. (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı.

Kritik konular ele alınacak

Görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Volodimir Zelenskiy
#Görüşme
32 dakika önce
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