Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kritik görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.
"Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız"
"Sayın Zelenski'yi Geçen sene Temmuz ayından sonra yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Çarşamba günü Sayın Zelenski ve Sayın Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın bir yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 2 yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Kıymetli dostumla bugünkü görüşmelerimizde savaş ilgili gelişmelerin ayrıntılı şekilde ele aldık. Kendisine tespitlerimizi bir dost olarak tüm samimiyetimle ifade ettim. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak tüyü, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteğimiz gereği de vurguladık. Maalesef savaşın başta Ukrayna olmak üzere bölgesel ve küresel plandaki menfi yansımaları bilerek artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı. Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da. görüş alışverişinde bulunmadık. Biliyorsunuz Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmiştir. O anlaşma da yine bu salonda yapılmıştır. Taraftar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın ekonomik açıdan ayakları üzerinde duran ve kalıcı güvenliğini tesis etmiş konuma gelmesi de büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın Avrupa, Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir."
(Seyrü sefer ve esir takası hakkında) Türkiye olarak gerek şahsım gerek Bakan arkadaşlarım muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerinde buralarda olumlu yaklaşımlar gördüğümüz için bu adımları atıyoruz ve netice alacağımızı ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim.
Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. Kırım Tatar özellikle Rusya tarafından baskı gören bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Onları serbest bırakmamız gerekiyor.
Barış planımıza dikkat çektik. Söz konusu zirve İsveç'te de düzenlenecek. Türkiye'nin rolü barış zirvesinde de ve bu barış planının gerçekleştirilmesinde de yer almalı. Biz bir sonuç elde etmek istiyoruz ve Ukrayna için acil bir barış.
İş birliğimize epey zaman ayırdık, anlaşmalar imzaladık. Ortak silah ve mühimmat üreteceğiz.
Şimdiden 30 milyondan fazla tahıl o koridordan geçti. Ramazan ayı arifesinde herkese bir sakinlik ve mutluluk dilemek istiyorum.
Dolmabahçe'de kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı.
Kritik konular ele alınacağı bildirilmişti
Görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.