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KÜTAHYA POLİTİKA

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Kütahya'nın üç mahallesi kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Üç mahalle kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Kütahya'da üç mahallenin sınırları içerisindeki bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kütahya'da üç mahallenin sınırları içindeki bazı alanlar Cumhurbaşkanı kararı ile kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Enne, İnköy ve Parmakören mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

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