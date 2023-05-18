Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: İki üniversitede yeni fakülteler açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanları, il başkanları ve milletvekillerine sandık güvenliğiyle ilgili uyarıda bulundu: Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun, 28 Mayıs’a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmazsak karşı tarafın bu faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.