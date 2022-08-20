Cumhurbaşkanı Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: Eski Türkiye'yi vaat ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Manisa Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, "Yaklaşık 3 hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenaze töreni vesilesiyle Akhisar'a geldiğimizde, en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermiştim. Araya salgının da girmesiyle neredeyse 3,5 yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık." ifadelerini kullandı.

Aldığı resmi rakama göre Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bini aşkın Manisalının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiyeyle İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa ile birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor, kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Ne için? Çünkü biz bu millete aşığız, çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, çünkü biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz." dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/E3VToFPbkJ — Yeni Şafak (@yenisafak) August 20, 2022

Emeklerin ve fedakarlıkların karşılığının hep birlikte alınacağı bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık.

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Eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz, 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde, ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan. Dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertlisiyiz."

"Ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz"

Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceği olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız." dedi.

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İnsanların beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece kendilerinin söylediğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Şimdi buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak, şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların 'iyi' dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz her vatandaşımıza, şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onların 'iyi' dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi."

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"Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde Savaş Ay'ın programına katıldığını anımsatan Erdoğan, "Hatırlıyor musunuz? Savaş Ay'ın bir programı vardı. Savaş Ay'ın o programında Bay Kemal, orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal, SSK'nın başındaydı. Ve ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var." diye konuştu.

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların 'iyi' dediği Türkiye, bir köyden ötekine sağ salim gitmenin dahi zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla, havalimanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiği bir Türkiye inşa ettik."

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İstanbul-İzmir arasının 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştüğünü belirten Erdoğan, "Şimdi Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir, ne kadar bir mesafeydi ama Sabuncubeli Tüneli'yle bu kadar kısaldı. Onların 'iyi' dediği Türkiye, yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Bu yılın sonunda yerli otomobilin üretime geçeceğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onların 'iyi' dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Biz, savunma sanayimizin dışa bağımlılığını, geldiğimizde yüzde 20 yerliydi ama şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var, Akıncılarımız var ve terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz inlerinde. Bu şimdi teröristleri rahatsız ediyor, Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların 'iyi' dediği Türkiye, bırakınız geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi."

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Türkiye'nin geçmişte toplu iğneyi bile üretemediğini belirten Erdoğan, "Şimdi tüfeklerimiz, elhamdülillah İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı uçaklarımızı üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem ülkesi olan Türkiye'deki yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek, insanları daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettiklerini belirten Erdoğan, depremde yıkılan İzmir, Bergama, Bornova'yı aylar içerisinde yeniden inşa ettiklerini anlattı.

Van, Bingöl depremlerinde yerle yeksan olan her yeri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kütahya Simav'ı biz inşa ettik mi? Bakın Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Ama biz geldik bunları da inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye idi. Biz sulamadan modernizasyona, tohumdan gübreye kadar her alanda aldığımız tedbirlerle tarımsal hasıla da Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ilk 10'a çıkarmış bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan alternatifini bulanın toprağını terk edip, geçimini başka işlerde aradığı bir Türkiye idi. Biz siyasi diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde kendi çıkarlarını kararlılıkla savunan, kendi vatandaşlarının güveni, dostlarının umudu haline gelmiş bir Türkiye inşa ettik. İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil barış için varız ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf ederler yok mu? Var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa, 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı?"

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Partisinin ana kademesi, kadın kolları ve gençlere "durmak yok" diye seslenen Erdoğan, "Onların iyi dediği Türkiye, kendi sorunlarını çözemediği için bölgesinde ve dünyaya bakamayacak kadar içine kapanmış bir Türkiye idi. Maşallah, şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce 'Manisa bu işi bitirdi' diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? El ele, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren ve hangi alana bakılırsa bakılsın kendi inşa ettikleri Türkiye ile "onların" özlemini duyduğu Türkiye arasındaki devasa farkın görülebileceğini vurgulan Erdoğan, "Merhum Özal'ın deyimiyle, çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten dahi aciz olanların bu ülke verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var, ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır." diye konuştu.

Alandakilere "Yapar mıyız?" diye soran Erdoğan, "Manisa, öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Hazır mıyız? Manisa 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Manisa, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Manisa, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Manisa, bu utlu mücadele de yanımızda mısın? Rabbim hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

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"Son 20 yılda Manisa'ya 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin konuşup, yuvarlak laflarla vaatlerde bulunduğuna işaret ederek, kendi farklarının yaptıkları eser, hizmet ve yatırımlarla konuşmaları olduğunu vurguladı.

Sadece Manisa'ya kazandırdıkları eser ve hizmetlerin, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4 bin 922 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve spor da toplam 8 bin 55 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dahil, farklı branşlarda toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 25'i hastaneden oluşan toplam 72 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Bunlara ilave olarak 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanemizin, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanemizin ihalesi çalışmaları sürüyor. Ayrıca 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanemiz ile 50 yataklı Saruhanlı Devlet Hastanemiz de proje safhasındadır."

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Erdoğan, çevre ve şehircilikte de TOKİ vasıtasıyla Manisa'da 10 bin 366 konut projesini hayata geçirdiklerini, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 11 bin 253 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirip, yeniden inşasını sağladıklarını anlattı. Kentte ayrıca 7 millet bahçesi projesi olduğunu da belirten Erdoğan, "Bunlardan bugün resmi açılışını yaptığımız Gördes ve Soma'daki millet bahçelerimizde birlikte 5'ini hizmete sunduk." dedi.

Ulaştırmada ise göreve geldiklerinde Manisa'da 81 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 546 kilometre ilaveyle 627 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Yaklaşık 128 kilometresi de Manisa'dan geçen İstanbul- İzmir Otoyolunu, Sabuncubeli Tüneli- Akhisar Çevre yolunu tamamlayıp, hizmetinize sunduk. Yapımı süren Salihli-Alaşehir-Buldan yolunu, Akhisar- Gördes- Köprübaşı-Demirci yolunu, Akhisar Sındırgı yolunu, Kırkağaç Gelenbe yolunu, Bergama- Soma- Akhisar yolunu seneye tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesiyle de Manisa'yı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren hatlarına bağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Tarım ve orman alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda Manisa'ya 27 baraj ile 11 gölet yaptıklarını inşa edilen sulama tesisleri ile 218 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını, yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa ve ilçelerinde inşa ettikleri 75 taşkın koruma tesisi ile kent merkezi, 75 yerleşim yeri ile 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını söyledi.

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Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü Toprak Mahsulleri Ofisimiz, yani biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur ve mahrum etmeyiz. Yani geçen yıl bu 13 liraydı değil mi?

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Şimdi bu yıl da Cumhurbaşkanınız, bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl bereketli mi, elhamdülillah yani sizin bu bereketiniz var ya sizin bu samimiyetiniz var ya sizin bu ihlasınız var ya inşallah üzümlerde ki bereketi de ne yapacaktır, artıracaktır. İnşallah şöyle 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım. Ya Allah bismillah diyelim. Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da son 20 yılda Sanayi ve Teknoloji de 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 1 Teknopark, 30 araştırma ve geliştirme merkezi ile 5 tasarım merkezi kurduklarını, sigortalı çalışan sayısını 218 binden 437 bin seviyesine yükselttiklerini kaydetti.

Bakanlıklar, kurumlar ve belediyeler tarafından Manisa'ya kazandırılan toplam yatırım tutarının 4 milyar 665 milyar lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 506 dersliğe sahip ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise binalarını, 700 yataklı pansiyonları, spor salonlarını, üniversitenin hastane ve öğrenci merkezi ek binalarının hizmete sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda alanın da yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları ve atletizm sahası gibi çok sayıda tesisin hizmete açılacağını da belirterek, sağlıkta Manisa 558 yataklı Şehir Hastanesinin, 400 yataklı Merkezefendi Devlet Hastanesinin, 75 yataklı Kula Devlet Hastanesinin, 10 yataklı Ahmetli İlçe Hastanesinin ve sağlık evlerinin resmi açılışının yapılacağını hatırlattı.

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Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Hastanesi'nin salgın döneminde tamamlanarak fiilen hizmete alındığı için salgın sürecinde Manisa halkına önemli katkılar sağladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam eti:

"TOKİ, Yunus Emre'de iki etap halinde toplam bin 523 konutu, dükkanları, çevre düzenlemeleri, camileri ve diğer donatıları ile tamamladı. Gördes'te 200 konut, Kırkağaç'ta 234 konut ayrıca çeşitli yerlerde köy evleri ve diğer projelerde TOKİ tarafından inşa edildi. Evet bu açılışları da buradan yapıyoruz, İller Bankası desteğiyle çeşitli ilçelerimizde tamamlanan yol, içme suyu, çevre düzenlemesi, asfalt ve kanalizasyon projelerini de resmen hizmete açıyoruz. Bunların yanında Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına ait çok sayıda yatırımında açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. Polat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen iki ayrı camide bugün açılışını yaptırdığımız eserler arasında yer alıyor."

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"Hep birlikte Türkiye olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da belediyelerin yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir belediyemizce tamamlanan hizmet binası, otel ve alışveriş merkezi, katı atık, bertaraf ve enerji üretim tesisi. Rekreasyon projesi, cadde ve meydan düzenlemeleri, spor tesisleri gibi çok sayıda yatırımında resmi açılışını buradan yapıyoruz. Gördes, Kırkağaç, Ahmetli, Demirci, Soma, Selendi, Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerimize alt yatırımlar sebebiyle açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Manisa'ya kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük yatırımlarla Manisa'da olacağız. Şimdi hazır mısınız, şöyle elleri kaldıralım gür seda ile. Tek millet, tek bayrak, tek millet ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."

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