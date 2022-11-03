Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğan'ın TOGG'un direksiyonundaki anları

Pelin Batu Diyarbakır'daki evlat nöbetini inandırıcı bulmadı: O çocukların gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığını bilmiyorum

Oyuncu ve yazar Pelin Batu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edip etmediğine ilişkin soruya 'Ben artık neye inanıp inanmayacağımı bilmiyorum. O ailelerin çocuklarının gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığını bilmiyorum. Onlar kaçtı mı kaçırıldı gerçekten emin değilim.' şeklinde yanıt verdi.





