Gündem Cumhurbaşkanı paylaştı İşte Erdoğanın TOGGun direksiyonundaki anları
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğan'ın TOGG'un direksiyonundaki anları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan mesajında "İşte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğanın TOGGun direksiyonundaki anları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" mesajını paylaştı.
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Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğanın TOGGun direksiyonundaki anları

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