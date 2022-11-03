Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğan'ın TOGG'un direksiyonundaki anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" mesajını paylaştı.
İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı. 🇹🇷 pic.twitter.com/tJfmQL1VHe
İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı. 🇹🇷 pic.twitter.com/tJfmQL1VHe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2022