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AK Parti 22 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan programda açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programında konuşuyor.

17:53 . 24/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz milletim. AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin huzur için görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.

"BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECAN YAŞIYORUZ"

AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Yıldönümü
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