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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı: Maden sahası izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen'deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı.

00:22 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:36 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


#Akbelen
#Recep Tayyip Erdoğan
#Maden
1 saat önce
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