Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. 22 yılda güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla çok önemli adımlar gerçekleştirdik. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesinden birisiyiz. Birçok başlıkta 22 yıl öncesine göre farklı bir noktadayız.

Geçen sene İstanbul'umuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm geliridir. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Adli Yıl Açılış Törenimizi gerçekleştirdik. Yeni ve sivil meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Sivil anayasa ihtiyaçtan öte zorunluluktur. 15 Temmuz milli irade destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz. 4 Eylül'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Külliyemizde misafir ettik. Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda istişare içindeyiz. Tüm bölge ülkeleri olarak İsrail'e karşı dayanışma hattını kurmalıyız.

Geçen sene İstanbul'umuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm geliridir. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Adli Yıl Açılış Törenimizi gerçekleştirdik. Yeni ve sivil meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Sivil anayasa ihtiyaçtan öte zorunluluktur. 15 Temmuz milli irade destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz. 4 Eylül'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Külliyemizde misafir ettik. Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda istişare içindeyiz. Tüm bölge ülkeleri olarak İsrail'e karşı dayanışma hattını kurmalıyız.

Muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muharebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Tüm Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Enflasyonda haziranda başlayan düşüş ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Ekonominin kırılganlığını azalttık. Risk primimizi 700 baz puandan 270 baz puana geriledi. Konut piyasasını yakın takip ediyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladığımız OVP'yi daha da güçlendirdik. Para maliye ve gelir politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona ulaşacağız. Tüm bu kazanımlar, ülkemizi ilk defa orta üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkaracaktır. Geçen yıl yüzde 5,1 büyüdük, milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. Bu yılı yüzde 3,5'luk büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Biz gücünü genç dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye çıkardık. İhracatta çok iyi bir ritim yakaladık. 2023'te 256 milyar dolarla rekor kırdı. Güçlü performansı 2024'te de sürdürüyoruz. Ağustos ayı ihracat 22,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız 2024'ün 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Cari açık haziranda 25 milyar doların altına indi. Yüksek katma değerli üretim yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Türkiye ekonomisi bu süreçte daha da güçlenerek çıkacak. Vatandaşlarımdan daha kendi meselelerini çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını rica ediyorum.