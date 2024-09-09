Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. 22 yılda güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla çok önemli adımlar gerçekleştirdik. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesinden birisiyiz. Birçok başlıkta 22 yıl öncesine göre farklı bir noktadayız.
'MUHALEFET İSTİSMAR SİYASETİ YAPIYOR'
'KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'
'NARİN'İN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ'
'EKONOMİDE GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR'
Muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muharebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Tüm Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Enflasyonda haziranda başlayan düşüş ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Ekonominin kırılganlığını azalttık. Risk primimizi 700 baz puandan 270 baz puana geriledi. Konut piyasasını yakın takip ediyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladığımız OVP'yi daha da güçlendirdik. Para maliye ve gelir politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona ulaşacağız. Tüm bu kazanımlar, ülkemizi ilk defa orta üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkaracaktır. Geçen yıl yüzde 5,1 büyüdük, milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. Bu yılı yüzde 3,5'luk büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Biz gücünü genç dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye çıkardık. İhracatta çok iyi bir ritim yakaladık. 2023'te 256 milyar dolarla rekor kırdı. Güçlü performansı 2024'te de sürdürüyoruz. Ağustos ayı ihracat 22,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız 2024'ün 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Cari açık haziranda 25 milyar doların altına indi. Yüksek katma değerli üretim yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Türkiye ekonomisi bu süreçte daha da güçlenerek çıkacak. Vatandaşlarımdan daha kendi meselelerini çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını rica ediyorum.
22 yılda ciddi yatırımlar yaptığımız alanların başında Gençlik ve Spor geliyor. Spor tesisi sayımızı 4 bin 421'e çıkardık. Lisanslı sporcu sayımız 16 milyona yükseldi. Tüm spor dallarında aldığımız madalya sayısı 8 bin 449 rakamına ulaştı. Öğrenci yurtları muhalefetin en çok kışkırttığı meseleydi. 81 ilimiz ve 266 ilçemizdeki yurtlarımızla öğrencilerimizin hizmetindeyiz. 2002'de 190 yurt vardı şimdi 850 yurdumuzda 989 bin yatak kapasitesine sahibiz.