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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda konuştu: Herkes şifasını Türkiye'de arıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı”nda konuştu. Erdoğan "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:15 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:27 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı idrak ediyoruz. Tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Hastalara şifa olabilmek için sağlık kuruluşlarımızda görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Sağlık personelimiz, insanın en çaresiz hissettiği zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Kendinin evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan başka kimse yoktur. Canı yanan umut arayan hastanın şifa bulmasına vesile olmanın yeri asla doldurulamaz. Rabbim hepinizden razı olsun.

"SALGIN DÖNEMİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Sağlık kadar sağlık hizmetine ulaşım imkanları da çok önemlidir. İyi işleyen sağlık sisteminin önemini başta COVID-19 salgını olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. Salgın her ne sebeple olursa osun sağlık yatırımlarının ihmale gelemeyeceğini göstermiştir. Türkiye 2002'den bu yanan devasa yatırımların karşılığını salgın döneminde fazlasıyla almıştır. Depreme dayanıklı yeniden inşa ettiğimiz sağlık tesislerimiz depremden sonra elimiz ayağımız her şeyimiz oldu. Şehir hastanelerimiz sembol hale geldi. 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Engellenmeye çalışılan sağlık üsleri bu dönemlerde kritik görevler üstlendiler. Salgın dönemini başarıyla yönettik. Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz.

"AVRUPA'DAN ABD'YE ONLARCA ÜLKEDEN İNSANLAR ŞİFALARINI TÜRKİYE'DE ARIYOR"

Göreve geldiğimizde sağlık sistemi de aksayan Türkiye vardı. İnsanlar cenazelerini teslim almak için senet imzalamak zorunda bırakılıyordu. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için her türlü adımı attık. S
ağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞİDDET UYGULANMASINA MÜSEMMAMIZ YOK"

Şehir hastanelerimize yenilerinin eklenmesiyle sağlık turizminde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Özlük haklarından çalışma şartlarına her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Beyaz Reform ile bir dizi değişimle mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Bunlara rağmen sınırlı da olsa şiddet haberlerine rastlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına müsemmamız yoktur.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Haliç Kongre Merkezi
#14 Mart
#Tıp Bayramı
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