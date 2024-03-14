Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı idrak ediyoruz. Tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Hastalara şifa olabilmek için sağlık kuruluşlarımızda görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Sağlık personelimiz, insanın en çaresiz hissettiği zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Kendinin evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan başka kimse yoktur. Canı yanan umut arayan hastanın şifa bulmasına vesile olmanın yeri asla doldurulamaz. Rabbim hepinizden razı olsun.
"SALGIN DÖNEMİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK"
"AVRUPA'DAN ABD'YE ONLARCA ÜLKEDEN İNSANLAR ŞİFALARINI TÜRKİYE'DE ARIYOR"
"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞİDDET UYGULANMASINA MÜSEMMAMIZ YOK"
Şehir hastanelerimize yenilerinin eklenmesiyle sağlık turizminde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Özlük haklarından çalışma şartlarına her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Beyaz Reform ile bir dizi değişimle mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Bunlara rağmen sınırlı da olsa şiddet haberlerine rastlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına müsemmamız yoktur.