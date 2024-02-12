Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni yılın 2. kabine toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdik. Pek çok kritik konuyu ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabine gündemimizin en önemli konularından biriydi. Son kabinemizden bu yana yaptıklarımızı hatırlatmak istiyorum. Türkiye şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır. Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve savaşlar kesintisiz sürüyor. Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Turizm gelirimiz, 2023'te bir önceki seneye yüzde 17 arttı. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyonu buldu. Turizmdeki bu başarıyı muhalefetin ve bazı faşist çetelerin turizmi baltalamaya yönelik propagandalarına rağmen elde ettik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Ekonomi programımızın müspet yansımalarını net bir şekilde göreceğiz.









"SIĞ ANLAYIŞI GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUZ"

Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek, insanlı hava misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı, görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkesine döndü, biz de kendisini kabul ettik. İlk uzay misyonumuzun gençlerimizde bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her alanda yaptığı şeyleri değersizleştirmeyi marifet zannedenler, ne yazık ki burada da rahat durmadı. Bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği yılları bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ediyoruz.

Yalova Sefine tersanesinde katıldığımız tek bir törenle TCG Derya'yı, TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen silahlarımızı, Marlin Sida'yı kısacası çok sayıda savunma sanayi ürününü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silahlarımızın donanmamıza hayırlı olmasını diliyorum.

"F-16 KARARINDAN MEMNUNUZ"

F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kalkmasının ardından Türk Savunma Sanayimiz daha da büyüyecektir. Reisi'yi 24 Ocak'ta misafir ettik. İmzaladığımız 10 farklı anlaşma ikili ilişkilerimizi geliştirmenin güzel bir ifadesidir. Milli Güvenlik Kurulumuzun, Ocak ayı toplantısında sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı değerlendirmeye tabi tuttuk. Şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. Türkiye, terörü kaynağından yok etme stratejisiyle terörü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetimizi Irak makamlarına iletti.









"TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Siyaset kulvarında partimizin ve Cumhur İttifakımızın adaylarının tanıtımını yaptık. 31 Mart seçim beyannamesini kamuoyumuzun takdirine sunduk. İzmir'de şehir hastanemizi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Gayrettepe-Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağladık. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem uzunluğu 338,5 kilometreye çıkmıştır. Şu an toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. 'Ulaştıran İstanbul' parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerindeki uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız.

Yaklaşık 10 yıllık çabanın neticesinde hayata geçirdiğimiz Diyanet Akademisi'nin ilk mezunlarını 1 Şubat'ta külliyemizde ağırladık. 4 bin 537 aday din görevlimize görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Diyanet camiamız, Asım'ın neslinin yetiştirilmesinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin ruh, beden, gönül sağlığına yönelik tehditlerin arttığı günümüzde hademe-i hayrat olan din görevlilerimizden daha fazla gayret bekliyoruz. İtalya Başbakanı Sayın Meloni'yi kabul ederek, AB tam üyelik sürecimiz, savunma sanayi alanında işbirliği, ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijer Başbakanı ve heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu. Afrikalı kardeşlerimizle işbirliğini her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.

"İKİ AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ"

Geçen sene 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en yıkıcı depremini yaşadık. 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. Kaybettiğimiz 53 bin şehidimizi bir kez daha yad ediyoruz. Depremin 1. yıl dönümünde konutların teslimini yapmak, hem de acılarına ortak olmak için bölgedeydik. Yeniden inşa çalışmaları kesintisiz sürüyor. Sadece ziyaret ettiğimiz 5 ilimizde kuralarını çekerek, hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut ve köy ev sayısı 31 binin üzerindedir. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Devam eden dönemde de 15-20 bin konutu sahibine kavuşturacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Deprem bölgesinde sadece konut inşa etmiyoruz. Alt yapı üst yapı çalışmalarını da biz yapıyoruz. İstihdamı ve üretimi canlandıracak projeleri devreye alıyoruz. İskan ve İstihdam temasıyla yürüttüğümüz deprem bölgesi şehirlerimizi savunma sanayi merkezleri haline getirecek yatırımlardır. Ziyaretlerimizde bu müjdeleri paylaştık. Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız. Aile Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlıyoruz.

"TÜRKİYE ARTIK BAMBAŞKA BİR LİGİN OYUNCUSUDUR"

Son 10 yıldır her seçimi dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma, provakatif çıkışlara kadar her türlü oyun devreye soruldu. Halbuki artık siyaseti, toplumu, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var. Geçtiğimiz mayıs seçiminde milletimiz bunu bir kez daha ispatladı. Yüzlerine çarpılan gerçeğe rağmen mahalli idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların İnşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu ülkenin rahmetli Menderes'le birlikte 1950'de başlayan demokrasi ve kalkınma yolculuğunu 1960 darbesiyle kesenlerin, hemen ardından yeniden toparlanan siyasi ve ekonomik düzeni 1971 darbesi ve 1980 darbesiyle sabote edenlerin, rahmetli Özal'ın büyük Türkiye hayalini 28 Şubat'ta kesenlerin, yeniden darbe ve kaos silahına sarılanların, bu milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle, ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarına karşı verdiğimiz kavgayla geçti. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını sürdürdük. 2023 hedeflerimizin Türkiye Yüzyılı şahlanışının altyapısını inşa etmeyi başardık. Artık etrafı kan ve ateş çemberiyle çevrili olduğu halde güven, huzur, istikrarla Türkiye Yüzyılı idealini hayata geçirmek için hedeflerine ilerleyen bir Türkiye var. Sıkıntılarımız elbette var. Bir kısmı küresel ve bölgesel krizin yansımaları bir kısmı da ayağımıza takılan çelmelerin bedelleridir.





"MÜCADELE BAYRAĞINI YERE DÜŞÜRMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"