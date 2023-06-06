YSK kesin sonuçlarını açıklamasının akabinde mazbatamızı alıp yemin ettik. Törenimize yurtdışından katılım düzeyinin yüksek olması bizleri gururlandırdı. 80'e yakın ülkeden, 20 devlet bakanı, 112 meclis başkanı, 14 başbakanı başkentimizde ağırladık. Büyükelçiler de törenimize çok büyük ilgi gösterdi. Aralarında 11.cumhurbaşkanı sayın Gül ile birlikte milletvekillerimizin, ittifakımızdaki siyasi partilerin genel başkanlarının, bilim camiamızın öncü isimlerinin de bulunduğu kıymetli insanımızı misafir ettik. Desteklerini yanımızda hissettiğimiz Türkiye'nin gerçek dostlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Venezuela'dan devlet başkanının katılmış olması bizleri mütehassıs etmiştir. Türkiye'nin güzelliklerini o gün orada müşade ettik. Bugüne kadar ülkemizin beşeri hazinesinin önemini bilen yönetim olarak aynı tavrımızı sürdüreceğiz. BM Genel Kurulu'nu andıran manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır. Siyaset gibi diplomasiyi de dar kalıplarla okuyanların dış politikayla ilgili iddialarının anlamsız olduğu anlaşılmıştır. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun bununla gurur duymasını temenni ediyoruz. Muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Muhalefeti artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız davetimize tüm kesimlerden cevap bekliyoruz. Biz Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da adaletten sapmayacak bir tavırla çalışmaya devam edeceğiz.