Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Seçim sürecini suhuletle tamamladık. Milletimiz rekor katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek mecliste, gerek cumhurbaşkanı seçimindeki tarihi başarımızla 17.seçim zaferimize imza atmış olduk. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımı buradan tebrik ediyorum. 28 Mayıs itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan konuma yükselten her insanımıza müteşekkiriz. 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine şahitlik etmemizi sağlayan dost ülkelere teşekkür ediyorum.
"BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"
Türkiye, Afrika'dan Asya'ya kadar yüzlerce ülkede umudun, direnişin ve dik duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi olarak kazananlar bellidir. Bizimle ittifakımızla birlikte Türkiye kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize dirliğimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Sandıklar kapandıktan sonra önümüze bakabiliyorsak, bizim bileğimizi kimse bükemez. Bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş bir milletiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza vererek inşa edeceğiz.
"MUHALEFETİ ARTIK DAHA HASSAS DAVRANMASINI ÜMİT EDİYORUZ"
"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
"İSTİKRAR VE GÜVENLE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"
"HAYAT PAHALILIĞINI MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"
- Gençlerimizi eğitim ve iş hayatına kadar destekleyeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı çalışmalar yürüteceğiz. 650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz ermeden ekonomiyi güçlendireceğiz. Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız.
Mayıs ayında ekonomik güven endeksi artarak 103,7'ye yükseldi. İmalat sanayi endeksi de 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli şekilde anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında hususları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 hafta sonra tekrar brifingi hazırlayacaklar, kendilerini dinleyeceğim. Seçim döneminin muhasebesi yanında atılacak adımları belirledik. Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen sel baskınları nedeniyle vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. AFAD ve ilgili kurumlar her türlü çalışmayı sürdürüyor.
BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI
Hayat pahalılığı gündemden çıkacak. Enflasyonu ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkaracağız. Son verileri bunun sinyali olarak görüyoruz.
EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN
- Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.