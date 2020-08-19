Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ''Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor'' ifadelerini kullandı. Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş panel tesisinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş panel tesisinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.https://t.co/6S0o22hNfs — Yeni Şafak (@yenisafak) August 19, 2020

Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding’i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu OSB’nin temelini ben atmıştım. Bunlar yan gelip yatarak olmadı. Çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.

400 milyon dolarlık bir yatırım ve 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insana istihdam imkanı sunulan tesisi ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum.

Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli.

Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin inovasyon ve AR-GE faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor.

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Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar’daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız.

Bir kez daha Kalyon Holding’i yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum.





SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor.

Ekonomimizi tekrar büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz.

Dünya genelinde 800 bin insanın ölümüne neden olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek kolay değildir.

Salgın günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir.

Ülkemiz bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biridir.

Son dönemde vaka sayıları biraz artsa da salgın halen kontrolümüz altındadır.

Turizm sektörümüz toparlanmaya başlamıştır.

Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor.

Bu süreçte bize düşen, işi gücü karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan yatırımlara devam etmektir.

CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz.

Tüm müteşebbislerimizin bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmalarını bekliyorum.

Nasıl bugün daha iyiysek, yarın çok daha iyi bir konumda olacağız.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmektir.

Enerjide dışa bağımlılık sadece cari denge açısından değil enerji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur.

Yerli ve milli enerjinin enerji sepetimizdeki payını artıracak yatırımlara hız verdik.

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Halihazırda Türkiye’nin kurulu gücünün yarısı temiz enerji kaynaklarından oluşuyor.

Bugün güneşten enerji üretimimiz toplam elektrik üretimimizin yüzde 4’ünü oluşturuyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılış töreninde müjdeyi verdi: Cuma günü açıklayacağız

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz’de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.

Özellikle “Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye’nin doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.

Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir.

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi. BiP'te paylaş

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CUMA GÜNÜ BÜYÜK BİR MÜJDE VERECEĞİZ

Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz.

Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum.